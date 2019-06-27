Украинский стартап Ecoisme закрывается из-за финансовых проблем

Стартап Ecoisme, который занимается разработкой сенсора для экономии электроэнергии в доме, объявил о закрытии.

Об этом Ain.ua сообщил его сооснователь Иван Пасечник.

"Партнерство с крупным европейским телекомом, победы в различных престижных стартап-конкурсах подзадоривали нас, а наличие пользователей, которые поверили в нас и оформили предзаказы на продукт, вели вперед. Но сейчас пришло осознание, что мы уже перепробовали все, что могли, чтобы построить компанию, запустить массовое производство и доставить продукцию нашим пользователям. Но не преуспели", — пишет сооснователь стартапа.

Сначала проект получил инвестиции под enterprise-решение, но руководство поняло, что так разработка будет идти медленно и есть риск, что деньги закончатся. Стартап перезапустился и сконцентрировался на конечных потребителях и проблеме экономии электроэнергии. Но и этот продукт довести до массового производства не вышло.

"После неудачи с привлечением инвестиций в Дубае мы решили запустить эквити-краудфандинг в Лондоне на платформе Syndycate Room. Но мы не преуспели в этом. Крайне сложно было убедить инвесторов вкладывать в компанию, у которой за последние два года почти не было продаж", — рассказывает Пасечник.

С февраля этого года руководство пробовало продать компанию, что позволило бы вернуть деньги покупателям и частично покрыть вложения инвесторов. Но сделка по продаже не состоялась.

В ближайшие недели Ecoisme назначат менеджера по ликвидации. Он оценит все материальное и интеллектуальное имущество компании и будет заниматься возвратом денег кредиторам.

Подробнее о стартапе читайте в тексте Экономической правды: Как в маршрутке придумать проект на 800 тысяч долларов. История стартапа Ecoisme