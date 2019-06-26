Приватбанк выиграл суд у Марганецкого ГОК Коломойского

ПриватБанк одержал очередную победу в Великой Палате Верховного Суда в споре с имущественным поручителем по кредиту рефинансирования - Марганецким горно-обогатительным комбинатом.

Об этом говорится в сообщении банка.

"26 июня ПриватБанк получил уже очередную победу в Великой Палате Верховного Суда в споре со своим имущественным поручителем по кредиту рефинансирования - Марганецким ГОК. Госбанку удалось в очередной раз убедить судей высшей судебной инстанции в обоснованности своей правовой позиции и не допустить принуждения к погашению долга по одному из кредитных договоров, заключенных с НБУ до национализации банка", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что это одно из 4 решений Большой Палаты Верховного Суда, обеспечивающих банку победу в данной категории дел, рассматриваемых в судах низших инстанций. Судебный процесс, в котором имущественный поручитель Марганецкий ГОК пытался высвободить свою ипотеку, обязав ПриватБанк погасить долг по рефинансированию, длился с 2017 года.

Напомним, 14 мая и 11 июня Приватбанк выиграл в Великой Палате Верховного Суда споры по делам по искам ОАО "Покровский ГОК", компании Тровелко Холдингз Лимитед и ЗАО "Эрлан" в НБУ и Приватбанка об обязательствах банка по погашению задолженности по кредиту рефинансирования перед НБУ.

Все эти компании связаны с бывшими владельцами Приватбанка.