SkyUp больше не будет летать из Полтавы в Шарм-эль-Шэйх

Авиакомпания SkyUp прекратила полеты из Полтавы из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе авиаперевозчика.

Это стало одним из факторов приостановки чартерной полетной программы туроператора Join UP! из Полтавы.

"После первых рейсов из Полтавы техники компании выявили, что покрытие полосы негативно влияет на работу самолетов. В апреле SkyUp создала инспекционную комиссию, чтобы оценить ее состояние. Оказалось, что оно не соответствует требованиям для эксплуатации судов, которые использует SkyUp", — рассказали в авиакомпании.

В ответе на запрос издания также говорится, что по результатам проверки компания направила официальное письмо руководству аэропорта, в котором сообщила, что приостанавливает рейсы из Полтавы.

Таким образом, авиаперевозчик опроверг утверждения директора аэропорта Полтава Владимира Окары, который местному изданию "Полтавщина" рассказал, что SkyUp завершила полетную программу из Полтавы из-за проблемы с лицензией.

"SkyUp может возобновить полеты в аэропорт Полтава только после качественного ремонта покрытия и проведения повторной инспекционной комиссии, которая даст вывод, что полеты в аэропорт на Boeing 737-700 или Boeing 737-800 возможны без вреда для самолетов. Однако на данный момент SkyUp не получил выводы из Полтавы относительно исправления замечаний комиссии", — добавили в компании.

После прекращения полетов SkyUp в Полтаву несколько недель рейсы по заказу Join UP! выполняли самолеты авиакомпаний-партнеров.

Вторым фактором приостановки полетов в Полтаву в Join UP! назвали недостаточную динамику загрузки на первых рейсах из региона для активной полетной программы. В результате она завершилась 20 июня.

Напомним, в 2018 году в аэропорту Полтава провели ремонт пассажирского терминала, полосы и рулежной дорожки. Однако первый рейс, который начал выполняться на систематической основе, аэропорт принял 26 марта 2019 года. Это было чартерное направление Полтава-Шарм-эль-Шэйх, которое обслуживал SkyUp по заказу Join UP!

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