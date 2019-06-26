Владелец Viber планирует расширить офис в Одессе и открыть новый в Киеве
Японская компания Rakuten, владелец сервиса Viber, планирует увеличивать свое присутствие в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба президета Украины Владимира Зеленского.
Он 25 июня встретился с Хироши Микитани - основателем Rakuten.
На встрече обсудили планы компании по расширению офиса в Одессе и открытию нового офиса в Киеве.
Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten, а также выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии.
Также он одобрительно отозвался об инициативе Зеленского "Государство в смартфоне" и выразил желание тесно сотрудничать в этом проекте, поскольку Viber пользуются многие украинцы.
Зеленский пригласил Микитани войти в состав Национального инвестиционного совета, секретарем которой недавно стал IT-предприниматель Давид Арахамия.
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Экономическая правда
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