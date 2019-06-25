Prozorro через суд оспаривает выводы госаудита, который выявил нарушения

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от ГП "Прозорро" к Счетной палате Украины об отмене отдельных выводов Решения по результатам аудита эффективности использования и распоряжения имуществом.

Об этом сообщается на сайте суда.

В частности, истец оспаривает выводы Счетной палаты Украины о возмещении излишне полученных в 2016, 2017, и первом полугодии 2018 генеральным директором ГП "Прозорро" Задворным В. В. квартальных премий и вознаграждения, неправомерного увеличения предприятием первоначальной стоимости нематериальных активов, нарушение порядка исправления ошибок в финансовой отчетности предприятия за 2016 год и другие.

Также ГП "Прозорро" просит суд приобщить Министерство экономического развития и торговли Украины в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора.

Сейчас судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу.

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