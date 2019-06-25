Куски моста на Осокорках упали на автомобиль: ремонт сорвался еще год назад

В бюджете Киева еще осенью 2018 года не нашлось средств на ремонт путепровода у станции метро "Осокорки", обломки которого 24 июня 2019 года обвалились на автомобиль.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", пишут "Наші гроші".

Год назад, в мае 2018 года КП "Киевавтодормост" заказало обследование путепровода на пересечении улицы Днепровская Набережная и проспекта Бажана за 1,05 млн грн. По результатам обследования "Киевавтодормост" в сентябре объявил тендер на противоаварийный ремонт моста ожидаемой стоимостью 23,67 млн грн.

Закупку должны были финансировать по бюджетной программе КПКВК 1917441 "Содержание и развитие мостов / путепроводов", однако в октябре заказчик отменил тендер из-за сокращения расходов на ремонт моста.

В марте 2019 "Киевавтодормост" во второй раз заказал обследование путепровода за 1,15 млн грн. А 24 июня обломки путепровода обвалились на проезжавший под ним автомобиль. В тот же день мэр Киева Виталий Кличко уволил исполняющего обязанности директора "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея, которого считает ответственным за обрушения.

Вместе с тем, коммунальная корпорация "Киевавтодор" в апреле 2018 заказала ООО "Институт комплексного проектирования объектов строительства" проект капремонта Днепровской Набережной от "Осокорок" к дому №21 за 3,40 млн грн. Его должны предоставить до июля 2019 года.

В задании на проектирование не сказано, что предполагается ремонт путепровода. Однако в смете к договору указаны объекты-аналоги (сопоставимы объекты, используемые для сокращения сроков проектирования), которые включают строительство транспортных развязок.

Кроме того, недавно "Киевавтодор" в капремонт улицы Борщаговской включил также ремонт путепровода "Индустриальный мост" на пересечении с улицей Вадима Гетьмана.

Итак, вероятно, Днепровскую Набережную будут ремонтировать вместе с путепроводом.

Напомним, расследование Антимонопольного комитета Украины показало, что тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту стоимостью 600 миллионов гривень компания "Северо-украинский строительный альянс" выиграла с вопиющими нарушениями.