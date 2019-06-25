Украинцы потратят на видеоигры более 200 миллионов долларов в 2019 году - аналитики

Количество геймеров в Украине в 2019 году увеличится до 15,5 миллиона человек, а суммарный годовой доход отрасли видеоигр вырастет до 203 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на исследовательское агентство Newzoo сообщает Интерфакс-Украина.

Как свидетельствует прогноз, объем прибыли рынка видеоигр в Украине в текущем году вырастет более чем на 13%.

По оценке аналитиков, в 2019 году индустрия по всему миру сгенерирует доход в объеме 152 млрд долл, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что с 2015 года самым крупным рынком в индустрии видеоигр является Китай, однако ожидается, что впервые за четыре года на первое место в списке стран выйдет США. Эти две страны суммарно генерируют почти 50% прибыли в отрасли.

Как отметили аналитики, прогноз по Украине полностью отражает объективные тренды в нашей стране, а именно: рост количества интернет-пользователей, который происходит благодаря распространению покрытия 4G и улучшения в экономике.

"Ежегодный прирост в нашей стране уже второй год подряд незначительно превышает общемировой рост индустрии (13.4%). Также по-прежнему платить за игры готов каждый второй украинский геймер", - рассказал представитель компании Wargaming в Украине Дмитрий Базилевич.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 миллионов пользователей на всех крупных игровых платформах.

Напомним, в 2017 году украинцы потратили на компьютерные игры почти 200 миллионов долларов.

Экономическая правда