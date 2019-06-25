Все разделы
Укр / Рус

Зеленский предлагает уволить представителя Порошенко в набсовете "Нафтогаза"

Вторник, 25 июня 2019, 10:45
Владимир Демчишин
Владимир Демчишин

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением уволить представителя государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" Владимира Демчишина.

Об этом говорится в письме президента, которое есть в распоряжении Экономической правды.

Отмечается, что в наблюдательный совет НАК входят три представителя государства.

"Постановлением Кабмина от 29 марта 2017 года ... изменены правила назначения членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Вместе с тем существует определенная неурегулированность процедуры переназначения членов наблюдательного совета НАК", - говорится в письме.

"Учитывая указанное, предлагаю обеспечить увольнение В. Демчишина ... и таким образом дать четкий сигнал обществу по обновлению Компании", - отметил Зеленский.

 

Напоминаем:

Представителями государства в НС "Нафтогаза" являются Сергей Попик, Владимир Демчишин и Владимир Кудрицкий.

В совет также входят иностранцы Клир Спотисед (гражданка Британии), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Демчишин Нафтогаз Зеленский Гройсман

powered by lun.ua
Материалы по теме
Решение Стокгольмского арбитража рано объявлять "перемогой" или "зрадой" – Демчишин 1 июня 2017, 18:09
Демчишин вошел в наблюдательный совет "Нафтогаза" 21 апреля 2016, 12:53
Набсовет "Нафтогаза" возглавит или Демчишин, или Ковалив - источник 20 апреля 2016, 17:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!