Зеленский предлагает уволить представителя Порошенко в набсовете "Нафтогаза"
Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением уволить представителя государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" Владимира Демчишина.
Об этом говорится в письме президента, которое есть в распоряжении Экономической правды.
Отмечается, что в наблюдательный совет НАК входят три представителя государства.
"Постановлением Кабмина от 29 марта 2017 года ... изменены правила назначения членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Вместе с тем существует определенная неурегулированность процедуры переназначения членов наблюдательного совета НАК", - говорится в письме.
"Учитывая указанное, предлагаю обеспечить увольнение В. Демчишина ... и таким образом дать четкий сигнал обществу по обновлению Компании", - отметил Зеленский.
Напоминаем:
Представителями государства в НС "Нафтогаза" являются Сергей Попик, Владимир Демчишин и Владимир Кудрицкий.
В совет также входят иностранцы Клир Спотисед (гражданка Британии), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада).
Экономическая правда
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