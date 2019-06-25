Зеленский предлагает уволить представителя Порошенко в набсовете "Нафтогаза"

Владимир Демчишин

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением уволить представителя государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" Владимира Демчишина.

Об этом говорится в письме президента, которое есть в распоряжении Экономической правды.

Отмечается, что в наблюдательный совет НАК входят три представителя государства.

"Постановлением Кабмина от 29 марта 2017 года ... изменены правила назначения членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Вместе с тем существует определенная неурегулированность процедуры переназначения членов наблюдательного совета НАК", - говорится в письме.

"Учитывая указанное, предлагаю обеспечить увольнение В. Демчишина ... и таким образом дать четкий сигнал обществу по обновлению Компании", - отметил Зеленский.

Напоминаем:

Представителями государства в НС "Нафтогаза" являются Сергей Попик, Владимир Демчишин и Владимир Кудрицкий.

В совет также входят иностранцы Клир Спотисед (гражданка Британии), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада).

Экономическая правда