Насалик уволил директора шахты, который отказался работать с соседом Кропачева — "Наші гроші"

Алексей Райчев заменил Сергея Сивцова в должности главы комиссии реорганизации ГП "Шахта им. Сургая".

Об этом говорится в приказе министра энергетики и углепрома Игоря Насалика от 21 июня, сообщает издание "Наші гроші".

Райчев до 2018 года возглавлял ГП "УК "Краснолиманская", в пластах которого добывает уголь ООО "Краснолиманская" Виталия Кропачева. Кропачева в последние годы называли "смотрящим" за угольной отраслью от группы Игоря Кононенко.

Министр Насалик уволил Сивцова через несколько часов после того, как тот заключил соглашение на поставку угля государственной шахты непосредственному потребителю.

По данным представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, до этого шахта им. Сургая поставляла уголь частной фирме-посреднику и имела долги по зарплатам перед шахтерами.

В начале 2019 года таким посредником было ООО "Шахтарськтранс". Об этом свидетельствует решение Красноармейского суда Донецкого суда по делу о кражах угля.

Гражданин на станции "Удачное" украл из поезда пять мешков угля, который отправляли с "Шахты им. Сургая" для обогащения на "ЗАО "ЦОФ "Мирноградская", но при этом владельцем угля было указано ООО "Шахтарськтранс". Вор получил 4 месяца ареста.

Учредителем ООО "Шахтарськтранс" является Виктор Медведев, который прописан в Торезе в одном доме с Виталием Кропачевым.

Также Кропачеву принадлежит обогатительная фабрика "Мирноградская", которой шахта им. Сургая оплачивала обогащение угля. "Шахтарськтранс" в 2018 году был избран поставщиком угля для государственного ОАО "Центрэнерего".

Кроме поставок угля фирмы Кропачева контролируют и тендеры ГП "Шахта им. Сургая". Сейчас самым большим тендерным победителем является ООО "Сани Украины" (218,66 млн грн. в 2019 году).

Ранее крупнейшие подряды получало ООО "Донэнергоэкспорт" (363,3 млн грн. в 2018 году).

НАБУ уже два года расследует дело в отношении "Донэнергоэкспорта" и ряда других фирм из группы Кропачева по хищениям на шахтерских тендерах.

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