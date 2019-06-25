Верховный суд признал банкротом завод братьев Клюевых

Верховный суд 19 июня отказался удовлетворить кассационную жалобу Укрэксимбанка и оставил без изменений постановления банков предыдущих инстанций о признании ЧАО "Укрподшипник" банкротом и открытии ликвидационной процедуры.

Соответствующее решение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Кассационную жалобу открытого акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины" оставить без удовлетворения. Постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда от 17.01.2019 года и постановление Хозяйственного суда Донецкой области от 03.07.2018 года по делу № 905/3071/17 оставить без изменений", - говорится в решении.

Также отмечается, что постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напоминаем:

30 мая 2018 года Хозяйственный суд Донецкой области утвердил реестр требований кредиторов ЧАО "Укрподшипник", отдельно внеся в него требования Укрэксимбанка на 1,73 млрд грн и Проминвестбанка на 107,5 млн грн как обеспеченные залогом имущества должника.

Укрэксимбанк подавал апелляционную жалобу на определение суда первой инстанции от 30 мая 2018 года, в которой просил Восточный апелляционный хозсуд признать в полном объеме заявленные требования к ЧАО "Укрподшипник" (на 2,035 млрд грн).

Владельцами существенного участия в ЧАО "Укрподшипник" являются братья Андрей и Сергей Клюевы.

Экономическая правда