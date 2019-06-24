Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко

Роман Насиров на заседании суда 24 июня Фото “Наші гроші”

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с экс-головы Государственной фискальной службы Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Такое решению 24 июня приняла тройка судей апелляционного суда в составе Андрей Паринов (председатель), Александр Беспалов, Наталья Литвина.

Решение Окружного админсуда в ноябре 2017 приняла тройка судей в составе Евгений Аблов (председатель), Павел Григорович, Игорь Смолий. Дело было назначено на эту тройку с нарушениями.

Судьи решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных Госналоговых инспекций. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными Государственными налоговыми инспекциями.

Насиров подозревается в злоупотреблении властью, а именно - принятии ряда незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате на сумму 2,019 млрд грн. за пользование недрами для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.

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