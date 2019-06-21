9200 шахтеров наконец-то получили зарплату за апрель — представитель Зеленского

На этой неделе были погашены задолженности по зарплате за апрель 9200 шахтерам ГП "Львовуголь" и ГП "Волыньуголь".

Об этом написал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на своей странице в Facebook.

Для погашения у 200 млн грн долгов из государственного бюджета было направлено только 41 млн грн.

"Остальные средства - за счет действий, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля", - отметил Герус.

Он пообещал, что "до среды будут погашены долги по зарплате за апрель перед шахтерами ГП" Шахта им.Сургая "(Донецкая обл.)".

"Сегодня шахта им.Сургая подписала прямой контракт на сбыт угля, где теперь нет схемы с ненужным посредником (частным)", - сообщил Герус.

"Рад, что за несколько недель удалось помочь министру энергетики (Игорю Насалику - ред.) Улучшить ситуацию в угольной отрасли, за что он долго, но безуспешно боролся последние 3 года. В случае необходимости вместе с И.Бакановим (Т.В. о. председателя СБУ - ред.) готовы прийти на помощь в будущем", - написал Герус.

Как сообщалось 10 июня, горняки госпредприятия "Львовуголь" объявили забастовку и перекрыли международную трассу в знак протеста против невыплаты зарплат.

Экономическая правда