АМКУ оштрафовал 4 "прокладки" Фонда госимущества, связанные с нардепом

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на четыре площадки по оценке имущества, которые по данным СМИ связаны с нардепом Антоном Яценко.

На сайте АМКУ сообщается, что за антиконкурентные согласованные действия оштрафованы:

"Ви Ай Пи Департамент" – на 10,331 млн грн;

"Акцепт онлайн" – 0,34 тыс. грн;

"О закупках" – на 1,324 млн грн;

"Информационно-консалтинговый центр АСБОУ" – 1,993 млн грн.

Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская в Facebook рассказала, что штраф на указанные компании наложен за нарушения в 2018 году. При этом в минувшем году эти площадки получили за свои услуги 183 млн грн, из них четверть была сразу направлена на выплату дивидендов и предоставление беспроцентной возвратной финансовой помощи некоторым лицам.

"Мы выявили ряд признаков сговора. Например, фирмы использовали одинаковые IP-адреса в отношениях с банком, имели общие контактные лица, одновременно и одинаково повышали цены на свои услуги. При этом рост цены с 380 до 510 грн в течение нескольких месяцев работы был намного больше по сравнению с годовой инфляцией и колебанием курса гривни", – написала Загребельская.

По ее словам, за время проверки с августа 2018 года указанные компании и компания-разработчик программного обеспечения были оштрафованы на общую сумму 17,43 млн грн.

Инфографика: Агия Загребельская via Facebook

Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом, парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки.

При этом ранее АМКУ критиковал целесообразность внесения данных отчетов в Единую базу через таких посредников.

В то же время, согласно поправкам в Налоговый кодекс, внесенными народными депутатами в "ресурсном" законе из "бюджетного пакета" на 2019 год, новый игрок не может зайти на этот рынок без согласия существующих компаний.

До внесения изменений в Налоговый кодекс об исключительных полномочиях авторизированных электронных площадок вносить и проверять такую информацию в единую базу процедура регистрации отчетов в базе была бесплатной.

По данным Bihus.info, летом 2018 года Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением нардепа Антона Яценко.

По словам самих оценщиков, эти площадки не предоставляют никакого дополнительного сервиса, кроме пересылки данных из одной точки в другую, однако взымают плату за свои услуги. По подсчетам СМИ, за первый месяц сайты-посредники заработали минимум 23 млн грн.

Ранее оценщики тоже отчитывались в Фонд, но бесплатно – через портал, который администрировал сам Фонд.

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