Договор Администрации морпортов на 712 миллионов аннулировали законно — Верховный Суд

Верховный Суд признал законным аннулирование договора на сумму 712 миллионов гривен, заключенного госпредприятием "Администрация морских портов Украины" на проведение дноуглубительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Верховный Суд поставил точку в деле о признании недействительным договора на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712 млн грн. 20 июня 2019 года ВС принял соответствующее решение, которым оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева об аннулировании договора, заключенного ГП "Администрация морских портов Украины" и ООО "Техморгидрострой Николаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иск о признании недействительным указанного соглашения НАБУ подало еще в марте 2017 года. В результате удалось предотвратить перечисление в пользу ООО "Техморгидрострой Николаев" около 395 млн грн и не допустить нанесения ГП "АМПУ" убытков на сумму около 146 млн грн. Кроме того, судебное решение позволяет ГП "АМПУ" начать процедуру возврата незаконно уплаченных 118,4 млн грн.

Основанием иска НАБУ стали материалы, полученные детективами во время осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по признакам завладения в 2015-2016 годах средствами ГП "АМПУ" при проведении процедур государственных закупок, заключения и исполнения договоров с ООО "Техморгидрострой Николаев" о предоставлении услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

В бюро заявляют, что позиция ВС в контексте решения Конституционного Суда Украины о лишении Национального бюро права на подачу исков о признании сделок недействительными свидетельствует о законности действий НАБУ при обращении в суд с исками и обоснованность судебных решений в таких делах, несмотря на решение КСУ.

Напоминаем:

Конституционный Суд признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", который определяет: "при наличии оснований, предусмотренных законом, подавать в суд иски о признании недействительными соглашений в порядке, установленном законодательством Украины".

КСУ открыл соответствующее производство по жалобе акционерного общества "Запорожский завод ферросплавов" - предприятия, которое контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в октябре 2018 года.

НАБУ за 4 года работы подало 42 иска, по которым признали недействительными 92 сомнительные сделки. Госпредприятиям должны были вернуться 7 млрд грн.

После принятия КСУ этого решения НАБУ больше не сможет оспаривать сделки, пока еще идет расследование.

Экономическая правда