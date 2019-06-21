Apple отзовет партию MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи

Компания Apple отозыет партию 15-дюймовых MacBook Pro с дисплеем Retina, проданных с сентября 2015 года по февраль 2017 года, для бесплатной замены батареи.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В Apple отметили, что обнаружили перегрев батареи, который может угрожать пожарной безопасности.

Чтобы проверить, участвует ли ноутбук в программе замены, необходимо ввести его серийный номер в специальной форме на сайте компании.

Напомним, 30 октября 2018 года компания презентовала новый ноутбук Macbook Air, планшет iPad Pro и настольный мини-компьютер Mac Mini.