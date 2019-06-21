Российский Внешэкономбанк судится против Украины в Стокгольме

Один из крупнейших российских государственных банков Внешэкономбанк обратился с иском в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины.

Об этом в российском кредитно-финансовом учреждении сообщили 21 июня, передает DW.

Причиной этого шага стали санкции Украины против украинской "дочки" ВЭБа - "Проминвестбанка".

Россияне видят в санкциях Украины против их украинского дочернего предприятия нарушения украинцами положений межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ, заключенного в 1998 году.

"За последние несколько лет украинская власть нарушила все гарантии, которые сама же предоставила в инвестиционном соглашении", - заявил представитель российской банковской госкорпорации Игорь Краснов.

Поэтому ВЭБ требует компенсации потерь, причиненных санкциями "Проминвестбанку".

"Начиная с 2014 года Украина демонстративно нарушает взятые на себя обязательства и систематически дискриминирует российских инвесторов. Политика украинских властей была направлена ​​на разрушение бизнеса российских банков, в частности - "Проминвестбанка", - заявил Краснов.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в развитие украинской "дочки" россияне оценивают в 2,7 миллиарда долларов США.

Менеджмент банка заверил, что ранее направил Украине письменное сообщение об инвестиционном споре и предложил вступить в переговоры по урегулированию убытков. О планах инициировать процесс в арбитраже Стокгольма ВЭБ впервые заявил еще в сентябре прошлого года.

Напоминаем:

Апелляционный суд Киева решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая 2018 года о взыскании с РФ компенсации за недвижимое имущество.

Определением суда от 5 сентября ВТБ, Проминвестбанку и Сбербанку также было запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего банкам движимого и недвижимого имущества, в том числе, по договорам купли-продажи, обмена, дарения и т.д.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября 2018 года.

Гаагский арбитраж ранее сообщил о вынесении решения в пользу истцов по этому делу, однако его детали отсутствовали. Согласно регламенту UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) 1976 года, на который ссылался арбитраж, арбитражное решение излагается в письменной форме и является окончательным обязательным для сторон. Стороны обязуются выполнять арбитражное решение без промедления.

Указанное выше разбирательство было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом UNCITRAL.

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций.

Среди истцов, в частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".