Суд не вернул Лазорко кресло главы "Укртранснафты", но он не сдается

Окружной административный суд Киева вернул без рассмотрения все шесть заявлений об обеспечении иска Александра Лазорко, в которых он требовал немедленно восстановить его в должности главы "Укртранснафты".

Соответствующие определения суда обнародованы в едином реестре судебных решений, сообщает enkorr.

Эти заявления об обеспечительных мерах были поданы в суд с 6 по 10 июня, до регистрации непосредственно самих исков.

После возврата всех заявлений, Лазорко подал в суд уже непосредственно пять исков без обеспечительных мер. Последний из таких исков был зарегистрирован 19 июня.

Один из пяти исков Лазорко отозвал. Случилось это на следующий день после того, как автоматическая система определения судьи назначила Марину Бояринцеву, следует из определения суда от 13 июня.

Практика подачи нескольких идентичных по содержанию исков обычно используется с целью выбора истцом нужного судьи среди тех, кого определит автоматическая система отбора. При такой схеме, как правило, истец выбирает лояльного судью, впоследствии отзывая все остальные иски.

Напомним:

В мае Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего главу правления "Укртранснафты" Александра Лазорко.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг–Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

После объявления в национальный розыск, бывший глава "Укртранснафты" поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. До этого он руководил предприятиями группы "Приват" — Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

19 марта 2015 года наблюдательный совет "Укртранснафты" решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват" в Надворной, Дрогобыче и Кременчуге.

В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день. За проект выкачки технологической нефти Игорь Коломойский предлагал наградить Лазорко орденом.