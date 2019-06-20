УЗ объяснила, почему закупает масла только у фирм из окружения депутатов
В "Укрзализныце" утверждают, что готовы увеличивать количество партнеров при условии четкого выполнения всех требований по стандарту.
Об этом говорится в сообщении УЗ в ответ на расследование ЭП.
В нем говорится о том, что в последние несколько лет поставки масел и смазочных материалов "Укрзализныци" и Министерству обороны почти полностью монополизировали несколько компаний, которые связывают с окружением народных депутатов Александра Грановского и Александра Пономарева.
В сообщении "Укрзализныци" утверждается, что действующий стандарт "разработан с учетом таких требований, чтобы масла и смазки, используемые на железнодорожном транспорте, производились на современных предприятиях по мировым стандартам качества".
"Таких предприятий в Украине немного, пока только три отечественных предприятия имеют допуск в соответствии со стандартом "Укрзализныци". Мы приглашаем к сотрудничеству всех отечественных и иностранных производителей качественных масел и смазок", - заявил директор по инженерно-техническому обеспечению УЗ Григорий Бойко.
В УЗ отмечают, что порядок допуска, который включал сложную процедуру магистральных испытаний, либерализовали. Процедура включает четкий механизм допуска масел и смазок к применению на подвижном составе. В то же время в течение прошлого года до сих пор в "Укрзализныцю" поступило лишь несколько обращений от производителей по прохождению такой аттестации.
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