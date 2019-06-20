Все разделы
Укр / Рус

УЗ объяснила, почему закупает масла только у фирм из окружения депутатов

Четверг, 20 июня 2019, 18:22
 

В "Укрзализныце" утверждают, что готовы увеличивать количество партнеров при условии четкого выполнения всех требований по стандарту.

Об этом говорится в сообщении УЗ в ответ на расследование ЭП.

В нем говорится о том, что в последние несколько лет поставки масел и смазочных материалов "Укрзализныци" и Министерству обороны почти полностью монополизировали несколько компаний, которые связывают с окружением народных депутатов Александра Грановского и Александра Пономарева.

В сообщении "Укрзализныци" утверждается, что действующий стандарт "разработан с учетом таких требований, чтобы масла и смазки, используемые на железнодорожном транспорте, производились на современных предприятиях по мировым стандартам качества".

"Таких предприятий в Украине немного, пока только три отечественных предприятия имеют допуск в соответствии со стандартом "Укрзализныци". Мы приглашаем к сотрудничеству всех отечественных и иностранных производителей качественных масел и смазок", - заявил директор по инженерно-техническому обеспечению УЗ Григорий Бойко.

В УЗ отмечают, что порядок допуска, который включал сложную процедуру магистральных испытаний, либерализовали. Процедура включает четкий механизм допуска масел и смазок к применению на подвижном составе. В то же время в течение прошлого года до сих пор в "Укрзализныцю" поступило лишь несколько обращений от производителей по прохождению такой аттестации.

Читайте материал: "Love me тендер: как скандальные фирмы захватили топливные подряды" Укрзализныци "и Минобороны"

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця тендер

powered by lun.ua
Материалы по теме
Поезда "Укрзализныци" загораются на ходу: перевозчик просит 7 миллиардов на их обновление 20 июня 2019, 13:30
Подноготная одного полувагона 18 июня 2019, 15:48
Фирмы из окружения депутатов "захватили" топливные подряды "Укрзализныци" и Минобороны 18 июня 2019, 15:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!