Украина, РФ и ЕС договорятся по газу в конце года — Польша

Правительственный уполномоченный по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша может временно помочь Украине в случае возникновения проблем с поставками газа из России, но газовый кризис маловероятен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BiznesAlert.pl.

"Украине стоит помочь, потому что в польских интересах она должна укрепляться, а не ослабевать", - подчеркнул министр. Он также прокомментировал трехсторонний процесс, то есть переговоры между Европейской комиссией, Украиной и Россией относительно будущего поставок газа через Украину после окончания контракта в конце 2019 года.

"Опыт говорит, что последние договоренности будут сделаны в конце года, то есть в последний возможный момент", - сказал Наимский.

Он подчеркнул, что дополнительным элементом является перенос срока реализации "Северного потока-2".

"С этой точки зрения, я не думаю, что было бы реально остановить транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Это означает, что опасения украинцев касаемо зимы 19/20, вероятно, не оправдаются. Не исключено, что подписание нового контракта затянется, и если это произойдет, то это будет вопрос российской и украинской сторон", - отметил Наимский.

"Мы готовы при необходимости запустить газопровод, который уже соединяет польскую систему с украинской в Германовицах. Его мощность составляет 2 млрд кубометров. Это, кажется, не очень много, но когда украинцам будет нужна экстренная помощь, мы готовы это сделать", - заявил чиновник.

"Мы хотели бы расширить интерконнектор с Украиной. С польской стороны все готово, потому что это элемент расширения национальной системы. С нашей стороны, в любом случае, мы будем строить свою часть. С украинской стороны нет решения построить сообщение с переходом в Германовицах и первым составом в Украине. Мы этого ждем, и, возможно, новая власть в Украине стремится ускорить этот процесс ", - резюмировал он.

"В 2022 году мы будем готовы вместе со всей системой север-юг. Эти части будут сданы в разное время, начиная с Свиноуйще и заканчивая юго-восточной частью. Тогда мы сможем направить более чем 2 миллиарда кубометров ежегодно, которые мы можем отправлять прямо сейчас ", - сказал Наимский.

Он заверил, что Польша все еще готова к возможным проблемам с поставками газа через Украину, хотя, по его мнению, она вряд ли будет препятствовать транзиту в Европу.

Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября. Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Европейская правда