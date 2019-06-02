В США предложили пять видов санкций против "Северного потока-2"

Сенаторы Конгресса США предлагают вводить минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на законопроект о санкциях.

Речь идет как о физических, так и о юридических лицах.

В частности, сенаторы предлагают отказывать в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами США, запрет на получение займов на общую сумму более 10 млн долларов в течение 12 месяцев, запрет на работу с госдолгом США или федсредствами.

Также среди предложений – запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью. Сотрудники такой компании могут быть высланы из страны.

И последний пункт предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов, укладывающих российские трубы для "Северного потока-2" на глубину 30 метров и более.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.