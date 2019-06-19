На "теплые кредиты" для ОСМД выделили дополнительные 380 миллионов

Кабинет министров расширил программу "теплые" кредиты для объединений совладельцев многоквартирных домов на 380,6 миллиона гривен.

Об этом сообщил Геннадий Зубко, вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Благодаря увеличению финансирования программы для ОСМД в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 тысяч семей) смогут воспользоваться "теплыми кредитами", а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, составит более 760 млн грн", - рассказал Зубко.

По словам чиновника, за время работы программы "теплые кредиты" ею воспользовались почти 600 тысяч семей.

Параллельно работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития.

Также в этом году заработал Фонд энергоэффективности, и первые 15 ОСМД тестируют процедуры Фонда энергоэффективности и внедряют проекты по модернизации домов.

В дальнейшем Фонд сможет обрабатывать около 3 тысяч заявок в год.

Экономическая правда