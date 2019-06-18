Facebook представила собственную криптовалюту Libra

Компания Facebook представила собственную криптовалюту под названием Libra.

Об этом пишет DW.

По словам менеджера интернет-гиганта Дэвида Маркуса, электронные деньги от Facebook базируются на той же технологии распределенных реестров, что и Bitcoin, однако не зависят от колебания курсов валют.

Планируется, что на начальном этапе Libra будет использоваться для денежных переводов, совершаемых в разных валютах. Таким образом, криптовалюта составит прямую конкуренцию таким услугам, как Moneygram и Western Union, за пользование которыми нужно платить дополнительные взносы.

В перспективе же, по словам Маркуса, Libra должна стать универсальным платежным средством.

Чтобы достичь этой цели, Facebook заключил партнерское соглашение с 28 крупными компаниями, так или иначе связанными с электронными платежами, в их числе - Visa, Mastercard, Paypal, Vodafone и Ebay.

При этом Маркус подчеркнул, что Facebook не будет играть особую роль в данном "альянсе" и не получит доступа к финансовым данным пользователей.

Ожидается, что денежные переводы с Libra в перспективе можно будет осуществить непосредственно в принадлежащих Facebook службах обмена сообщениями WhatsApp и Messenger. Кроме того, если аккаунт пользователя Libra будет соединен с его банковским счетом, можно будет обменять электронные деньги на другую валюту непосредственно на смартфоне.

Как сообщается в корпоративном блоге Facebook, компания создала специальное дочернее предприятие Calibra для предоставления финансовых услуг, связанных с использованием криптовалюты Libra.

Рядовые пользователи смогут приобрести криптовалюту Libra в следующем году.

До прихода в компанию Facebook на должность вице-президента по разработке услуги Messenger в 2014 году, Дэвид Маркус был президентом компании Paypal.

Напоминаем:

У Facebook имеются большие планы на свою криптовалюту, а для её продвижения будут применяться различные инструменты.

Соцсеть планирует предлагать бонусы для продавцов, принимающих её цифровые деньги.

Кроме того, сотрудники проекта могут даже получить оплату в криптовалюте.

Facebook планирует вознаграждать пользователей некоторыми порциями криптомонет, когда они просматривают рекламу или совершают покупки на её платформе.

Предположительно, блокчейн Facebook будет "гораздо более централизованным" чем у Bitcoin с примерно 100 узлами в своей платежной сети.