Бизнес не чувствует изменений в налоговой системе: четверть - недовольна законодательством

Бизнес не чувствует изменений в налоговой системе: показатель налогового индекса в ноябре 2018 года - марте 2019 года составил 2,98 баллов из 5 возможных, в то время как в предыдущий период он составлял 2,97.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Налоговый индекс", которое Европейская Бизнес Ассоциация регулярно проводит среди экспертов членских компаний.

"Индекс все еще находится в отрицательной плоскости и ни разу не пересек нейтральную отметку в 3 балла за всю историю исследований с 2011 года", - рассказали в Ассоциации.

В то же время эксперты отмечают, что есть точечные улучшения в оценках респондентов, которые одновременно не повлияли на общий результат.

"57% экспертов считают качество налогового законодательства удовлетворительным, тогда как в предыдущем периоде таких было 48%. Доля недовольных качеством налогового законодательства составляет 23%, в то же время еще 20% респондентов считают его качественным.

В предыдущей волны опроса мнения экспертов относительно того, насколько действующий налоговый режим способствует ведению бизнеса, разделились практически пополам. На этот раз подавляющее большинство респондентов (68%) оценили режим как благоприятный ведению бизнеса, а 32% - как препятствующий.

В оценках экспертами процесса администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности наблюдается отрицательная динамика.

"Только 13% экспертов оценили данный процесс положительно. Зато 37% считают процедуру обременительной. В прошлом году положительную оценку дали 30% респондентов, а отрицательную - 45%. Увеличилось количество респондентов, которые дали данной процедуре нейтральную оценку", - свидетельствуют результаты опроса.

Основные факторы, негативно влияющие на подготовку налоговой отчетности и администрирования, в порядке приоритетности для респондентов:

Количество времени, затраченного на подготовку отчетности и уплату налогов;

Непонятность правил и разъяснений по подготовке отчетности и проведения платежей;

Поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним;

Несовершенство электронной системы отчетности;

Количество платежей.

За данный период проявления фискального давления ощутили на себе 29% опрошенных (данные предыдущего периода совпадают). 28% сообщили о том, что давление почти отсутствует, еще 18% экспертов вообще не столкнулись с этим явлением на протяжении исследуемого периода.

Среди методов давления бизнес назвал следующие:

Необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и неприятие ими контраргументов/объяснений;

Предвзятые решения фискальных органов;

Технические проблемы с работой сервера ГФС при подаче электронной отчетности и регистрации налоговых накладных по НДС;

"Предложения" уплаты налогов авансом.

Результаты опроса показали, что количество недовольных качеством налоговых сервисов осталось таким же, как и в прошлом году - 24%. Зато 35% опрошенных подтвердили, что довольны качеством налогового обслуживания и еще 41% продемонстрировали нейтральное отношение.

Также экспертов опросили о том, какие шаги должны значительно облегчить ведение бизнеса в плоскости налогообложения, по их мнению. В этом году звучали такие предложения:

Существенное снижение нагрузки на фонд оплаты труда, что позволит расширить базу налогообложения;

Прозрачность и упрощение процедуры начисления налогов, снижение налоговой нагрузки;

Обеспечение стабильности и предсказуемости законодательства, соблюдения принципа стабильности налогообложения;

Борьба с контрабандой и налоговым мошенничеством;

Снижение ставки налога на прибыль и НДС;

Уменьшение количества налогов и неналоговых платежей и упрощения механизма их расчета и администрирования.

Также экспертам задали два дополнительных вопроса:

1) Требует ли налоговое законодательство радикальных изменений или же необходимо лишь добросовестно выполнять нормы действующего законодательства?

2) Какими могут быть последствия внедрения Плана BEPS в Украине.

Как оказалось, 87% экспертов считают, что налоговое законодательство требует добросовестного выполнения норм действующего законодательства и только 21% убеждены, что необходимы радикальные изменения.

Что касается последствий внедрения Плана BEPS, то 50% опрошенных считают, что это приведет к увеличению давления только на недобросовестных налогоплательщиков, а 26% ожидают увеличения давления на все компании.

Еще 40% убеждены, что стоит ожидать пересмотра льготных/упрощенных режимов налогообложения, а 35% считают, что произойдет возврат доходов с "оффшорных" юрисдикций в Украину.

По итогам опроса председатель Налогового комитета Ассоциации Владимир Котенко заявил, что сигналы от бизнеса недвусмысленные, и потому государство должно сконцентрироваться на обеспечении добросовестного выполнения норм законодательства, не забывая совершенствовать налоговые правила и делать их проще.

"Начисление и уплата налогов должна перестать быть "бегом с препятствиями" для плательщиков и стать удобным рутинным процессом. Уменьшение налогового давления, которое ощутили на себе 29% респондентов, должно стать одной из приоритетных задач государства", - прокомментировал результаты исследования Котенко.

Напомним:

Среди последних изменений, которые должны облегчить ведение бизнеса, - разрешение использовать смартфоны и планшеты вместо кассового аппарата.

Также в октябре-2018 Минфин упростил правила работы с кассовыми аппаратами. Благодаря этому предприниматели могут быстрее регистрировать кассовые аппараты и имеют меньше бумажной работы.

Экономическая правда