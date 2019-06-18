Украинские евробонды приобрели инвестфонды из 25 стран - Минфин
Более 200 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели семилетние украинские государственные облигации, номинированные в евро.
Об этом в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.
"212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели наш новый выпуск на 1 млрд евро. Это хорошо, потому что это существенно расширяет круг инвесторов в Украине в последующие годы", - отметила министр.
Пока же Министерство финансов продолжит работать над сохранением макростабильности в стране, отметила она.
"Пока мы будем работать над сохранением макростабильности и ускорением роста, над улучшением рейтингов и последующим снижением стоимости заимствований", - резюмировала Маркарова.
Напомним, встречи с инвесторами в рамках подготовки соглашения начались 10 июня. Road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене.
Напомним:
В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на 2 млрд долларов: еврооблигации с погашением в феврале 2024 на 750 млн долл с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долл с доходностью 9,75%.
В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на 350 млн долл.
WSJ со ссылкой на источники сообщала, что все доразмешенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).
13 июня сообщалось, что Украина размещает семилетние еврооблигации на 1 млрд евро с доходностью 6,75%. При этом спрос на еврооблигации Украины превысил 5,5 млрд евро.
Экономическая правда
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