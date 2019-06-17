Airbus выиграл у Boeing крупный заказ на 100 самолетов

Airbus SE выиграл свой первый заказ на новую модель с большей дальностью полета — A321XLR — и превзошел Boeing Co.

Об этом сообщает Boomberg .

Европейский производитель сообщил подробности об A321XLR в первый день Парижского авиасалона в понедельник.

Как сообщили в компании , Air Lease Corp заказала 27 самолетов в рамках более крупного контракта на 100 самолетов стоимостью 11 миллиардов долларов.

A321XLR может летать по трансатлантическим маршрутам и имеет дальность полета 4700 морских миль.

Airbus удалось опередить Boeing на рынке с новым предложением для маршрутов на средние расстояния, таких как между центральной Европой и центром США.

Boeing инвестировал 15 миллиардов долларов в самолет, который он называет новым самолетом среднего класса, или NMA. Но американский авиастроитель отложил эти планы на второй план до тех пор, пока 737 Max не получит зеленый сигнал от регуляторов.

Местный XLR является вариантом бестселлера семейства Airbus A320neo и будет летать на 15% дальше, чем существующая модель LR, благодаря дополнительной топливной емкости, которая увеличит его максимальную взлетную массу до 101 метрической тонны.

Компании JetBlue Airways Corp. и Norwegian Air Shuttle ASA, которые рассматриваются как вероятные покупатели XLR, в пятницу призвали Boeing продолжить работу с самолетом NMA, который способен преодолевать 5000 морских миль.

Генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург заявил в интервью Bloomberg по телевидению, что NMA, в которой могут разместиться до 270 человек, может начать обслуживание примерно к 2025 году.

Заказ Air Lease включает 27 A321 XLR, 23 A321neos и 50 лайнеров A220, которые Airbus приобрела у Bombardier Inc.

Прейскурантная цена базовой линии A321 составляет 129,5 млн долл, в то время как самая маленькая цена A220 составляет 91,5 млн долл.

Решение Air Lease о покупке A220 обеспечивает эту модель печатью одобрения одного из самых пристальных покупателей реактивных самолетов в мире. Стивен Удвар-Хейзи, основатель и председатель Air Lease, был назван "крестным отцом" лизинга самолетов за его роль в создании отрасли.

Экономическая правда