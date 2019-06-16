В Гааге завершились слушания по иску Украины к России

В Постоянной палате Третейского суда в Гааге 14 июня завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом сообщил представитель суда Хуан Игнасио Массун, передает "Зеркало недели".

"С этого момента Арбитражный трибунал начинает обсуждение дела. Сроки принятия арбитражного решения не установлены", - сказал Массун.

В свою очередь, заместительница министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уточнила, что решение о рассмотрении предоставленных Украиной доказательств по существу суд примет через несколько месяцев.

Массун пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано". Статья 11 предусматривает, что "решение окончательно и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".

Арбитражное разбирательство было начато в сентябре 2016 года после подачи Украиной заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву - нарушении прав прибрежного государства в Керченском проливе, Черном и Азовском морях.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить два катера, рейдовый буксир ВМС Украины и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива 28 ноября 2018 года. Решение поддержали 19 судей, российский судья голосовал "против".

Теперь Россия в течение месяца должна закрыть незаконно начатые уголовные дела и отпустить украинских моряков, обеспечив условия для возвращения военнопленных и кораблей в Украину. Выполнение решения является обязательным.