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Русановскую набережную решили прихорошить

Суббота, 15 июня 2019, 15:12
 

Вдоль Русановской протоки в Днепровском районе Киева построят берегоукрепляющие сооружения и зону отдыха.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующие работы планируется осуществить до 31 декабря 2020 года.

Заказчиком работ определили КП "Плесо", которому поручили получить исходные данные для проектирования, определить генеральную проектную и генеральную подрядную строительную организации для выполнения работ. Также коммунальное предприятие должно обеспечить разработку проектной документации, провести и утвердить ее экспертизу, оценить влияние на окружающую среду.

При заключении договора подряда на работы КП "Плесо" должно обязательно предусмотреть условия по предоставлению подрядной строительной организацией гарантии качества выполнения работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее 10 лет.

Финансирование работ в 2019 году будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных Программой экономического и социального развития города Киева на 2018-2020 годы.

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Киев

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