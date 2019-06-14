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Владелец "112 Украина" и Newsone депутат Козак купил ZIK

Пятница, 14 июня 2019, 17:54

14 июня народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK.

Таким образом, в медиаактивах Козака теперь три канала: "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Напомним, в 2018 году отец нардепа Евгения Мураева Владимир передал корпоративные права на телеканал NewsOne нардепу от "Оппозиционного блока" Тарасу Козаку.

Дополняется…

Экономическая правда

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телевидения Козак

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