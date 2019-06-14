Фонд гарантирование видит сговор в попытке купить активы Дельта Банка за 4%

Попытка приобрести активы Дельта Банка с дисконтом 96% вызвала возмущение у Фонда гарантирования вкладов физлиц, который намерен заблокировать эту покупку, так как видит в ней признаки сговора участников рынка.

Об этом заявила замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут на своей странице в Facebook.

"Сказать, что мы обеспокоены ситуацией вокруг продажи кредитов Дельта Банка с Ильичевским портом и Ильичевским масложировым комбинатом в залоге и разделяем беспокойство медиа, – это ничего не сказать. Мы возмущены! Для нас принципиально выяснить все детали беспрецедентного снижения цены участниками торгов", – написала Рекрут.

Она напомнила, что этот актив находится в залоге НБУ и Укрэксимбанка, которым и должны быть направлены средства от его продажи.

"Поэтому на уровне исполнительной дирекции Фонда принято решение обратиться к этим залоговым кредиторам для выработки общей позиции. Вплоть до отмены результатов торгов", - заявила Рекрут.

Она также отметила, что Фонд сделал все, чтобы аукцион был прозрачным и конкурентным.

А также напомнила о предыдущих безуспешных попытках продать эти активы.

"Сначала на английских аукционах - в 8 туров, затем на голландских - в 7 туров. И только в пяти последних из этих туров появились покупатели. Причем, одни и те же. Приемлемое предложение более чем на 906 млн грн, представленное на одном из этих этапов, было отменено решением суда", - напомнили в Фонде.

Рекрут также подчеркнула, что компания "Скай" также сначала заявляла эту цену, но потом предложила минимально возможную.

В Фонде добавили, что видит в этих событиях все признаки сговора участников рынка.

Напомним:

Победителем аукциона Фонда гарантирования по продаже пула масложировых активов Дельта Банка на 4,9 миллиарда гривень стало ООО "Финансовая компания "Скай", конечным бенефициаром которого является Андрей Веревский.

Эта же структура в марте уже побеждала на аукционе ФГВФЛ (с предложением 906 млн грн), на котором продавались эти же активы Дельта Банка.

Однако киевский суд заблокировал это соглашение по иску компании, которая не принимала участие в торгах.

Экономическая правда