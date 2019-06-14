WSJ: Ответственный за утечку данных пользователей Facebook — Цукерберг

Внутренние электронные письма компании Facebook показывают, что ее основатель Марк Цукерберг знал о проблемах с обеспечением конфиденциальности пользователей в соцсети.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Найденные э-мейлы Facebook показывают, что ее глава Марк Цукерберг знал о потенциальных проблемах с обеспечением конфиденциальности (пользователей - ред.) в компании", - говорится в сообщении.

Как отмечает WSJ, в 2012 году Федеральная торговая комиссия США договорилась с Facebook о том, что компания будет делать больше для того, чтобы защитить персональные данные пользователей соцсети.

Однако, согласно внутренним документам, Цукерберг и его команда не придали той договоренности с американским ведомством "приоритета" для исполнения.

Вероятно из-за такого решения в прошлом году Facebook попала в скандал мирового уровня с Cambridge Analytica относительно миллионной утечки персональных данных пользователей.

По данным газеты, в настоящее время неизвестно сколько именно э-мейлов запросила Комиссия от Facebook, и сколько из них связаны с Цукербергом.

Напоминаем:

Facebook могут оштрафовать на 5 млрд долларов за нарушения конфиденциальности.

В марте прошлого года вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.

Предполагалось, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Cambridge Analytica могла получить данные в целом 87 млн пользователей соцсети.

Соснователь Facebook Крис Зьюз призвал власти США лишить компанию контроля над Instagram и WhatsApp. Он также призвал создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.