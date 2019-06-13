Украина поднялась на 110 позиций в рейтинге Doing Business по строительному показателю

За последние два года Украина поднялась в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство" с 140-го места на 30-тое.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"За два года мы поднялись в рейтинге Doing Business по получению разрешений на строительство на 30-е место из 140-го места", – заявил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Он добавил, что процедура получения разрешений на строительство сейчас в Украине является упрощенной и предусматривает 5 этапов вместо 55, которые были ранее, а срок ожидания таких разрешений сокращен до 60 дней.

По словам Парцхаладзе, войти в десятку лучших в рейтинге Doing Business по строительным показателем Украине мешает наличие паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта, которое несет в себе определенные коррупционные риски.

"Следовательно, по статистике, за прошлый год в государственный бюджет должно было поступить 3,5 млрд грн паевого участия. По факту поступило около 1 млрд грн, и лишь 1% этих средств был использован по целевому назначению", - подчеркнул заместитель министра.

Он добавил, что сейчас система долевого участия Украине не работает так, как это предусмотрено законодательством, поэтому ее нужно отменить.

Напомним, Украина заняла 71 место среди 190 стран мира в рейтинге легкости ведения бизнеса, который подготовил Всемирный банк, поднявшись на 5 позиций.

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