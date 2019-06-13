Названы самые стабильные госпредприятия Украины

"Украэрорух", Мариупольский морской торговый порт и Администрация морских портов являются наиболее стабильными государственными предприятиями в Украине.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Международного центра перспективных исследований, презентованного в Киеве 13 июня, сообщает Интерфакс-Украина.

Всего было исследовано 50 украинских предприятий. Результаты их исследования по итогам 2017 года размещены на сайте, созданном МЦПИ вместе с Институтом экономических и социальных реформ Словакии (INEKO).

Согласно рейтингу, в ТОП-10 предприятий также вошли: международный аэропорт "Львов", морской торговый порт "Пивденный", Одесский морской порт, полиграфический комбинат "Украина", международный аэропорт "Борисполь", ЧАО "Укргидроэнерго" и ПАО "Центрэнерго".

По словам аналитика МЦПИ Егора Кияна, госкомпании для участия в рейтинге отбирались по показателю "Общая стоимость активов". Данные брались с официальных сайтов компаний или путем запросов к ним на публичную информацию.

Напомним:

Доходы крупных предприятий Украины в 2018 году выросли на 334 миллиарда.

100 крупнейших госкомпаний Украины по результатам 2017 года получили 44,4 млрд грн прибыли.

Экономическая правда