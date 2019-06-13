В Секретариате Энергосообщества отреагировали на изменения на украинском рынке электроэнергии

Постановление Кабинета министров о возложении публичных спецобязательств по поставке электроэнергии для нужд населения не отвечает требованиям закона "О рынке э/э" и Директиве ЕС, поэтому должно быть изменено.

Об этом говорится в письме директора Секретариата Энергетического сообщества Януша Копача на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что сам принцип защиты бытовых потребителей не противоречит европейскому законодательству, но принятый Кабмином механизм и процедура его утверждения вызывает беспокойство европейских партнеров.

Так, вопреки требованию украинского закона принятая версия постановления о PSO на рынке э/э не учитывает мнение Секретариата ЭС, а сам процесс его утверждения был "очень запутанным и непрозрачным", и поэтому подвергся критике участников рынка, отмечает Копач.

Помимо этого, документ также противоречит критериям PSO, установленным Директивой по э/э 2009/72/ЕС, отмечают в Секретариате.

"Навязывание прямых двусторонних контрактов между производителями и поставщиками универсальных услуг, операторами системы распределения и оператором системы передачи с объемами, которые регулируются НКРЭКУ, пусть и заключенных на бирже, выходит за рамки того, что необходимо для обеспечения услуг по доступным ценам для населения", - подчеркивается в письме.

Секретариат ЭС со своей стороны предложил свою версию документа о PSO и попросил правительство внести изменения в принятое постановление, приведя его в соответствие с обязательствами Украины по Договору об Энергетическом сообществе.

В частности, Секретариат считает, что ПУУ нужно обязать покупать э/э на рыночных условиях.

Разница же между рыночной ценой и ценой поставки э/э населению должна компенсироваться за счет изъятия сверхприбыли у энергогенерирующих компаний.

В предложенном правительству проекте постановления Секретариат также представил механизм заключения между ПУУ и "Энергоатомом" финансовых контрактов на разницу для целей выполнения PSO.

Кроме того, наложение PSO лишь двум государственным энергокомпаниям ("Энергоатому" и "Укргидроэнерго") может привести к дискриминации на рынке, поскольку если главной целью является перераспределение непредвиденной прибыли, то ее должны изымать у всех, в том числе и у частных энергогенерирующих компаний – для этого в первую очередь нужно объективно оценить, кто и сколько сверхдоходов получит в новом рынке, подчеркивает Копач.

В Секретариате также считают, что правительственное постановление должно предусматривать устранение перекрестного субсидирования на рынке и повышение цен для домохозяйств.

Европейцы предлагают закрепить в постановлении график повышения цен для бытовых потребителей с 1 января 2020 года (на 25% ежегодно в течение 2 лет), чтобы к 1 июля 2021 года довести их уровень до тарифов для небытовых потребителей.

Рекомендуем почитать: Новый рынок электроэнергии: что изменится для населения с 1 июля

Напоминаем:

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил PSO по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, предполагается, что если тариф на э/э для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифом и рыночной ценой э/э будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению от 5 июня, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

На заседании 12 июня Кабинет министров внес изменения в постановление от 5 июня, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с не более 60% до не более 90% всего производимого объема.

На 1 июля 2019 года в Украине намечен запуск нового модели рынка э/э.

Единый покупатель и продавец э/э – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации.

Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).