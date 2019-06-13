Конструкторское бюро "Южное" готовится выпускать ракетные двигатели в США

В ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" оптимистично оценивают потенциал украинско-американского сотрудничества в области ракетного двигателестроения и отрабатывают планы создания в США производства ракетных двигателей.

Об этом сообщил генеральный директор КБ "Южное" им. Янгеля" Александр Дегтярев в ходе пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

Оценивая текущее состояние начатого Украиной в новой геополитической ситуации диалога с США о пересмотре наполнения двустороннего партнерства в космической сфере, Дегтярев отметил: "Америка без Украины в космосе проживет, но это не значит, что перспектив у нас нет".

По словам Дегтярева, обострение отношений между США и Россией повлекло политическую "неприемлемость российского присутствия в американском космосе".

В первую очередь, речь идет о российских двигателях РД-180, уточнил Дегтярев, отметив: эта ситуация открывает дополнительные возможности для развития сотрудничества между Украиной и США в области ракетного двигателестроения.

"У нас есть и амбиции, и опыт, чтобы заменить РД-180 на РД-815" (новый украинский маршевый двигатель тягой 250 тонн), - сказал Дегтярев.

По словам гендиректора КБЮ, помимо маршевого РД-815, большой интерес потенциальных заказчиков вызывает также новый украинский маршевый РД-870 тягой до 100 тонн.

"В наших планах - создать в США производство двигателей украинской разработки. Мы видим в этом перспективы, потому что это дает много политических привилегий и много возможностей", - отметил Дегтярев.

Напоминаем:

ГП "КБ "Южное" - основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники.

КБЮ поставляет на экспорт более 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров - США и страны ЕС.

На сегодняшний день компанией разработано более 30 видов жидкостных ракетных двигателей, 17 из которых доведены до серийного изготовления.

Последние десять лет предприятие ведет разработку перспективного семейства ЖРД первых ступеней ракет-носителей тягой 120-250 тонн, которые могли бы эффективно использоваться на американском рынке.

КБЮ начаты проекты по созданию мощного маршевого ракетного двигателя тягой до 500 тонн, двигательных установок для модулей, которые смогут обеспечить доставку грузов и экипажей на Луну и ближайшие планеты Солнечной системы.