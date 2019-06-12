Суд арестовал жилой комплекс на столичной Демеевке

Следственное управление Нацполиции расследует факт строительства ООО "Гостинично-развлекательный комплекс "Столица", более известен как ЖК WestHouse, по адресу ул. Кустанайская, 13 в Голосеевском районе Киева.

Об этом пишет "Киеввласть".

В рамках дела суд наложил арест на земельный участок и недостроенный объект недвижимости.

Правоохранители выяснили, что работы ведутся в нарушение градостроительного законодательства и законодательства об охране культурного наследия на земельном участке в пределах исторического ареала города.

При этом застройщик проигнорировал требования Министерства культуры о немедленной остановке строительных работ, после чего вмешалось следствие. Недостроенные объекты, и земля под ними были признаны вещественными доказательствами и уже арестованы.

В материалах уголовного дела уточняется, что расследование ведется "по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Государственной архитектурно-строительной инспекции, КГГА и Министерства культуры своих служебных обязанностей и выдачи разрешительных документов на строительство на земельных участках с нарушениями градостроительного законодательства и законодательства об охране культурного наследия".

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО "ГРК" Столица" с уставным капиталом в 6,8 млн гривен было основано в 2003 году.

Руководит компанией Эдуард Богачук. Конечными бенефициарами ООО выступают Максим Жуков, Анатолий Конюшок, Ольга Крикун и Светлана Кошкина.