Кабмин обязал "Энергоатом" продавать на аукционах минимум 90% э/э по фиксированной цене

Кабинет министров внес изменения в постановление о возложении публичных спецобязательств по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с минимум 60% до минимум 90% всего произвоимого объема.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

Предполагается, что э/э будет приобретаться в том числе и Гарантированным покупателем (создаваемому на базе ГП "Энергорынок" госпредприятию, который будет выкупать "зеленую" э/э) для целей компенсации энергопроизводителям из альтернативных источников разницы между "зелеными" тарифами и более низкой рыночной ценой э/э.

Ранее, во время обсуждения этого вопроса на заседании Кабмина, представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что введение обязательства для НАЭК "Энергоатом" продавать не менее 90% своей э/э на аукционах по административно установленной цене сведет на нет какую-либо возможность конкуренции в новой модели оптового рынка э/э.

По его словам, в условии отсутствия импорта э/э в Украину и существования всего двух крупных энергогенерирующих компаний – "Энергоатома" и ДТЭК - исключение одной из них из процесса конкурирования по сути устранит конкурента для другого участника.

"Это, по моему мнению, не является строительством конкурентного рынка, надо всех поставить в одинаковые условия ", - подчеркнул Герус.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Таким образом, предполагается, что если тариф на э/э для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифом и рыночной ценой э/э будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению от 5 июня, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей э/э, "Укргидроэнерго" – не более 20%. Эта э/э будет реализовываться поставщикам универсальной услуги (ПУУ) для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленной Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

ПУУ будут покупать на указанных аукционах не более 80% э/э, необходимой для обеспечения бытовых потребителей. Остальное компенсируется за счет тарифной выручки "Укрэнерго".

Объемы PSO будет определять НКРЭКУ.

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко направила 3 июня письмо в Кабинет министров, в котором заявила, что применение утвержденного правительством порядка компенсации разницы между ценой э/э для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50%. По мнению комиссии, во избежание коллапса рынка порядок должен быть изменен.

Комиссия также предлагала обязать "Энергоатом" продавать на аукционах минимум 80%, а "Укргидроэнерго" – минимум 50% производимой э/э по фиксированным ценам.

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