Суд отменил разрешение на строительство скандального ЖК "Патриотика на озерах"
Суд удовлетворил иск общественной организации "Экопарк Осокорки" и отменил разрешение на строительство ЖК "Патриотика на озерах" в Киеве.
Об этом говорится в сообщении инициативной группы "Экопарк Осокорки" на странице в Facebook.
"Шестой апелляционный суд принял решение удовлетворить иск ОО "Экопарк Осокорки" в полном объеме и отменил разрешение на строительство второй очереди "Патриотики на озерах", - написала активистка Ольга Паржицкая на своей странице в Facebook.
Напоминаем:
Конфликт между местными жителями и застройщиком - банком "Аркада" - продолжается с 2018 года.
Киевсовет выделил участок у озера Небреж в аренду еще в 2005 году ООО "Контактбудсервис".
На этом участке банк "Аркада" хочет построить 43 дома на 24-27 этажей.
Активисты выступают против строительства и за обустройство на озерах ландшафтного парка "Экопарк Осокорки".
В января 2019 года Киевсовет разорвал договор аренды земельных участков "Патриотики на озерах".
В апреле депутаты приняли проект решения о создании ландшафтного парка "Осокорковские луга".
В феврале 2019 года стало известно, что СБУ проводит расследование по факту начала строительства на Осокорках ЖК "Патриотика на озерах".
Экономическая правда
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