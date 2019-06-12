Суд отменил разрешение на строительство скандального ЖК "Патриотика на озерах"

Суд удовлетворил иск общественной организации "Экопарк Осокорки" и отменил разрешение на строительство ЖК "Патриотика на озерах" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении инициативной группы "Экопарк Осокорки" на странице в Facebook.

"Шестой апелляционный суд принял решение удовлетворить иск ОО "Экопарк Осокорки" в полном объеме и отменил разрешение на строительство второй очереди "Патриотики на озерах", - написала активистка Ольга Паржицкая на своей странице в Facebook.

Напоминаем:

Конфликт между местными жителями и застройщиком - банком "Аркада" - продолжается с 2018 года.

Киевсовет выделил участок у озера Небреж в аренду еще в 2005 году ООО "Контактбудсервис".

На этом участке банк "Аркада" хочет построить 43 дома на 24-27 этажей.

Активисты выступают против строительства и за обустройство на озерах ландшафтного парка "Экопарк Осокорки".

В января 2019 года Киевсовет разорвал договор аренды земельных участков "Патриотики на озерах".

В апреле депутаты приняли проект решения о создании ландшафтного парка "Осокорковские луга".

В феврале 2019 года стало известно, что СБУ проводит расследование по факту начала строительства на Осокорках ЖК "Патриотика на озерах".

Экономическая правда