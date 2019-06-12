Компаниям Фирташа грозит штраф от АМКУ

Антимонопольный комитет Украины признал международную группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений.

Об этом председатель АМКУ Юрий Терентьев написал в Facebook.

АМКУ 24 мая направил трем производителям минеральных азотных удобрений и НФ Трейдинг Украина предварительные выводы по результатам проведенного расследования.

Согласно им, группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений. Зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением.

Терентьев отметил, что стоимость газа составляет около 70% в себестоимости производства аммиачной селитры. Именно эта связь между сырьем (газом) и конечным продуктом (минеральными удобрениями) и стала объектом злоупотреблений со стороны указанных компаний.

"Предприятия группы ДФ покупали газ для производства удобрений в связанных компаний, а затем перепродавали его внутри группы, постоянно поднимая цену. Когда газ доходил собственно до конечного завода-производителя удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений", - сообщил глава АМКУ.

По данным АМКУ, в течение 2017 имели место остановки производства, из-за сознательного непроведения расчетов за поставки газа. Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением из-за искусственного ограничения производства удобрений.

Все 4 компании-ответчика получили материалы с результатами расследования и сейчас прислали ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

"Возможные последствия дела не только наложение штрафа, но и осуществления принудительного разделения химических активов группы", - резюмировал Терентьев.

Напомним, одна из государственных уполномоченных АМКУ Агия Загребельская в интервью ЭП рассказала, почему это дело тормозят, и об еще одном деле о группе Фирташа.

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