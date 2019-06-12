Ассоциация газового рынка призывает НКРЭКУ пересмотреть тарифы операторов ГРМ

Ассоциация газового рынка разделяет обеспокоенность участников газового рынка в связи с кризисом неплатежей по всей цепи поставок газа и призывает НКРЭКУ пересмотреть тарифы операторов газораспределительного механизма и компенсировать накопленные убытки.

Об этом Ассоциация сообщила на своей странице в Facebook.

"В сегменте поставок газа по ПСО между участниками рынка не один год продолжают накапливаться взаимные долговые обязательства, которые по разным подсчетам уже достигли 1 миллиарда долларов. К сожалению, эта долговая опухоль уже распространилась на коммерческий сегмент рынка газа, о чем свидетельствуют заявления Ассоциации газовых трейдеров Украины", - говорится в сообщении.

При этом в Ассоциации газового рынка отметили, что главным виновником "каскада долговых обязательств" является именно НКРЭКУ.

"Регулятор годами ведет себя безответственно, пренебрегая своими прямыми обязанностями - утверждение экономически обоснованных тарифов для операторов ГРМ", - отмечается в сообщении.

Также добавляется, что "целенаправленная дискриминационная тарифная политика НКРЭКУ привела к тому, что только из-за заниженного тарифа операторы ГРМ за пять лет получили убытки на 17 млрд грн".

"Операторы ГРМ регулярно широко информировали общество, власть и экспертная среда о дискриминационные действия НКРЕКП, которая умышленно доводит всю газораспределительную отрасль к банкротству и предостерегали от коллапса всего газового рынка за таких действий", - подчеркнули в Ассоциации.

И отметили, что все операторы ГРМ отстаивают свое право в суде на получение экономически обоснованного тарифа и компенсации от НКРЭКУ за нанесенные убытки, поэтому, сумма таких выплат в результате может превысить 17 млрд.

Также в Ассоциации добавили, что через суды газораспределительные компании уже доказали несостоятельность тарифной политики регулятора.

И в качестве примера привели историю с "Укртрансгазом", где убыточность тарифов на распределение операторов ГРМ привела к формированию задолженности перед АО, и эта убыточность продолжает расти.

"Только за первые три месяца работы рынка в режиме суточного балансировки задолженность АО "Укртрансгаз" перед трейдерами составила 530 миллионов гривень", - отметили в Ассоциации.

Это, по мнению участников Ассоциации газовых трейдеров, подрывает доверие к оператору ГТС и ставит под сомнение дальнейшее функционирование рынка в условиях ежесуточного балансировки по европейскому образцу.

"Ассоциация газового рынка Украины призывает НКРЭКУ немедленно пересмотреть убыточные тарифы операторов ГРМ и компенсировать накопленные убытки, как того требует действующее законодательство и многочисленные решения судов", - призвали в Ассоциации.

И добавили, что убыточная модель расчетов, что существует на рынке природного газа, - это главное препятствие развития конкуренции, которая к тому же лишает потребителя возможности выбирать.

Операторы газораспределительных сетей – компании, которые оперируют региональными сетями, поставляющими ресурс от оператора ГТС потребителям. На сегодня 70% распределения газа сконцентрировано в "Региональной газовой компании" (РГК) Дмитрия Фирташа.

Напомним:

После введения НКРЭКУ новых тарифов для "Укртрансгаза", с 1 мая в каждом регионе страны действует своя цена на газ для бытовых потребителей.

До этого нововведения стоимость газа была единая для потребителей во всех регионах.

Изменение стоимости газа в зависимости от региона обусловлено ​​решением НКРЭКУ ввести для дочерней компании "Нафтогаз Украины" - АО "Укртрансгаз" - тариф на транспортировку газа, исходя из заказанной мощности.

Экономическая правда