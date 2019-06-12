Ассоциация газового рынка призывает НКРЭКУ пересмотреть тарифы операторов ГРМ
Ассоциация газового рынка разделяет обеспокоенность участников газового рынка в связи с кризисом неплатежей по всей цепи поставок газа и призывает НКРЭКУ пересмотреть тарифы операторов газораспределительного механизма и компенсировать накопленные убытки.
Об этом Ассоциация сообщила на своей странице в Facebook.
"В сегменте поставок газа по ПСО между участниками рынка не один год продолжают накапливаться взаимные долговые обязательства, которые по разным подсчетам уже достигли 1 миллиарда долларов. К сожалению, эта долговая опухоль уже распространилась на коммерческий сегмент рынка газа, о чем свидетельствуют заявления Ассоциации газовых трейдеров Украины", - говорится в сообщении.
При этом в Ассоциации газового рынка отметили, что главным виновником "каскада долговых обязательств" является именно НКРЭКУ.
"Регулятор годами ведет себя безответственно, пренебрегая своими прямыми обязанностями - утверждение экономически обоснованных тарифов для операторов ГРМ", - отмечается в сообщении.
Также добавляется, что "целенаправленная дискриминационная тарифная политика НКРЭКУ привела к тому, что только из-за заниженного тарифа операторы ГРМ за пять лет получили убытки на 17 млрд грн".
"Операторы ГРМ регулярно широко информировали общество, власть и экспертная среда о дискриминационные действия НКРЕКП, которая умышленно доводит всю газораспределительную отрасль к банкротству и предостерегали от коллапса всего газового рынка за таких действий", - подчеркнули в Ассоциации.
И отметили, что все операторы ГРМ отстаивают свое право в суде на получение экономически обоснованного тарифа и компенсации от НКРЭКУ за нанесенные убытки, поэтому, сумма таких выплат в результате может превысить 17 млрд.
Также в Ассоциации добавили, что через суды газораспределительные компании уже доказали несостоятельность тарифной политики регулятора.
И в качестве примера привели историю с "Укртрансгазом", где убыточность тарифов на распределение операторов ГРМ привела к формированию задолженности перед АО, и эта убыточность продолжает расти.
"Только за первые три месяца работы рынка в режиме суточного балансировки задолженность АО "Укртрансгаз" перед трейдерами составила 530 миллионов гривень", - отметили в Ассоциации.
Это, по мнению участников Ассоциации газовых трейдеров, подрывает доверие к оператору ГТС и ставит под сомнение дальнейшее функционирование рынка в условиях ежесуточного балансировки по европейскому образцу.
"Ассоциация газового рынка Украины призывает НКРЭКУ немедленно пересмотреть убыточные тарифы операторов ГРМ и компенсировать накопленные убытки, как того требует действующее законодательство и многочисленные решения судов", - призвали в Ассоциации.
И добавили, что убыточная модель расчетов, что существует на рынке природного газа, - это главное препятствие развития конкуренции, которая к тому же лишает потребителя возможности выбирать.
Операторы газораспределительных сетей – компании, которые оперируют региональными сетями, поставляющими ресурс от оператора ГТС потребителям. На сегодня 70% распределения газа сконцентрировано в "Региональной газовой компании" (РГК) Дмитрия Фирташа.
Напомним:
После введения НКРЭКУ новых тарифов для "Укртрансгаза", с 1 мая в каждом регионе страны действует своя цена на газ для бытовых потребителей.
До этого нововведения стоимость газа была единая для потребителей во всех регионах.
Изменение стоимости газа в зависимости от региона обусловлено решением НКРЭКУ ввести для дочерней компании "Нафтогаз Украины" - АО "Укртрансгаз" - тариф на транспортировку газа, исходя из заказанной мощности.
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