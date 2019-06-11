Кабмин решил временно передать "Магистральные газопроводы" Нафтогазу

Кабинет министров уточнил условия отделения газотранспортной системы от НАК "Нафтогаз Украины" по модели ownership unbundling.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Также правительство определило, что после включения структуры по управлению оператором ГТС в "Нафтогаз" она в обязательном порядке должна быть выведена не позднее 1 января 2020 года.

Таким образом, новый контракт на транзит газа с "Газпромом", как ожидается, заключит уже новая структура, управляющая украинской ГТС.

Постановление правительства 2016 года предусматривает создание ПАО "Магистральные газопроводы Украины", 100% акций которого находится в госсобственности, а право корпоративного управления имеет Минэнергоугля.

Предполагалось также, что "МГУ" до конца 2019 года будет входить в состав "Нафтогаза" и заниматься организационными вопросами подготовки к последующему выделению ГТС, а после – получит право управления активами ГТС.

Постановление правительства от 5 июня 2019 года предписывает Минэнергоугля, Минэкономразвития, НКРЭКУ и АМКУ разработать до 20 июня проект акта о временной передаче "Нафтогазу" полномочий по корпоративному управлению "МГУ".

Этот акт должен предусматривать безусловный возврат полномочий по корпоративному управлению от "Нафтогаза" к Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.

Кабинет министров обязал "Нафтогаз" и "МГУ" до 1 августа 2019 года внести проект акта по определению "МГУ" либо управляющим активами АО "Укртрансгаз" (в том числе трубопроводной инфраструктурой и подземными хранилищами), либо обладающим этим имуществом на основе вещного права.

Минэнергоугля и Минэкономразвития поручено при участии экспертов Секретариата Энергетического сообщества подать на рассмотрение правительства проект акта о независимости структуры, которая будет управлять государственными корпоративными правами в МГУ.

Напоминаем:

В настоящее время филиал АО "Укртрансгаз" – "Оператор ГТС Украины" - выполняет функции по технической эксплуатации ГТС.

В июне планируется отработать формат работы будущего независимого "ОГТСУ".

С 1 июля начнется процесс формирования отдельного юрлица - зарегистрированного в январе 2019 года ООО "ОГТСУ", на 100% принадлежащего "Уктрансгазу". Предполагается, что он завершится до конца 2019 года.

В ходе этого процесса в общество будут переведены все сотрудники, которые обеспечивают транспортировку природного газа, а также заключен договор о техническом обслуживании между "Укртрансгазом" и "ОГТСУ".

"Нафтогаз" планировал передать "МГУ" сформированное "ОГТСУ", получившее все необходимые для осуществления деятельности разрешения.

Таким образом, процесс анбандлинга будет завершен.

Подземные хранилища газа "Нафтогаз" планировал выделить в отдельную структуру, не подчиняющуюся "МГУ".