Лазорко снова пытается через суд вернуться в кресло главы "Укртранснафты"

Александр Лазорко на следующий день после возвращения в Украину обратился в Окружной административный суд Киева с целью восстановиться в должности руководителя АО "Укртранснафта".

Об этом сообщает enkorr.

Как следует из данных на сайте Окружного админсуда, 6 июня А.Лазорко подал три иска к Министерству юстиции и пяти работникам государственного регистратора Печерской районной государственной администрации. Он просит признать их действия противоправными, отменить их решения и обязать принять новые.

По информации источников enkorr, близких к группе НАК "Нафтогаз Украины", именно эти государственные регистраторы Печерской райгосадминистрации — Марина Карташова, Александра Панкова, Лариса Максименко, Олег Иванюха и Виктория Демешко — вносили изменение в регистрационное дело "Укртранснафты" в 2015 г.

Первое заседание по искам Лазорко уже состоялось, копия определения суда в Едином госреестре пока не доступна.

Напомним:

В мае Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего главу правления "Укртранснафты" Александра Лазорко.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года по инициативе Службы безопасности. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг–Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

После объявления в национальный розыск, бывший глава "Укртранснафты" поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности.

Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. До этого он руководил предприятиями группы "Приват" — Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.



19 марта 2015 года наблюдательный совет "Укртранснафты" решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват" в Надворной, Дрогобыче и Кременчуге.

В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день. За проект выкачки технологической нефти Игорь Коломойский предлагал наградить Лазорко орденом.