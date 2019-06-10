Первую украинскую переправу на Дунае планируют запустить в сентябре

В сентябре ожидается запуск первой паромной переправы через Дунай между Румынией и Украиной.

Об этом говорится в статье на ЭП.

По состоянию на июнь 2019 года строительные работы на украинской части завершены. Государственная пограничная служба и другие ведомства подписали положительное заключение для запуска в работу переправы.

Сроки запуска целиком зависят от румынской стороны. В Посольстве Украины в Румынии сообщили Экономической правде, что строительство необходимой инфраструктуры на территории Румынии планируется завершить в третьем квартале 2019 года.

Представители "Паромного комплекса "Орловка" сообщили, что рассчитывают стартовать 1 сентября 2019 года.

В первые месяцы работы частота курсирования парома составит 60 минут. В планах — увеличить частоту до двух раз в час. Изначально на линии будет работать один паром, позже их количество удвоится — один паром румынского оператора, второй — украинского.

На пароме кроме автотранспорта, смогут пересекать границу и пешеходы. Стоимость проезда для автомобильного транспорта составит 12-15 евро (включая водителя), для пешеходов — 1 евро.

Планируется, что паромная переправа сможет пропускать около тысячи грузовиков и 250 легковых авто в сутки. Потенциальный транспортный поток на переправе оценивается в 170 тыс единиц транспорта в год.

"Таможня поставила условие — на пункте пропуска должна быть установлена самая современная IT-система. Во время таможенного и пограничного контроля номерной знак и вес транспортного средства будут считываться автоматически", – рассказал идеолог проекта Юрий Димчогло.

В рабочем проекте предусмотрено строительство второго причала, а потенциально переправа может выйти на круглосуточный режим работы.

По информации инвесторов проекта, автоперевозчики ждут открытия переправы для запуска маршрутов Одесса – Констанца и Измаил – Тульча.

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