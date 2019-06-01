Для фермеров хотят создать отдельную группу налогообложения
Министерство аграрной политики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения.
Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета, передает пресс-служба МинАПК.
"Сейчас мы активно сотрудничаем с европейскими экспертами касательно поддержки малых и средних фермерских хозяйств", - сказал Шеремета.
"Одна из общих наработок - это создание Государственного аграрного реестра Украины, а в перспективе - Платежного агентства, что позволит создать прозрачную систему распределения госсредств. То есть государственная поддержка станет еще доступнее для малых сельхозпроизводителей", - отметил он.
Замминистра добавил, что актуальным вопросом является выведение фермерских хозяйств в отдельную группу налогообложения, ведь сегодня как малые, так и крупные формы хозяйствования находятся в "4-й льготной группе налогообложения".
Кроме того, Шеремета отметил важность принятия законопроекта № 8236 о передаче фермерских земель постоянного пользования в собственность фермерам, который будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства.
Ранее Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 200 миллионов долларов для стимулирования развития малого и среднего фермерства.
Экономическая правда
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