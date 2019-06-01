Подчиненные Кернеса купили елки по завышенным в десять раз ценам

СКП "Харьковзеленстрой" Харьковского городского совета 9 апреля по результатам тендера заказало ООО "Голландские розы" деревьев на 14,77 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

В этом году поставят 1483 дерева, среди которых самыми дорогими являются 5 елей колючих "Глаука" высотой 8-9 м с пятью формированиями корневой системы по 248 тыс гривен. На рынке можно найти ели колючие высотой 8-9 м по 28 тис гривен.

Также купят 11 грабов обыкновенных "Фастигиата" формы цилиндра высотой 8 м со стволом толщиной 25 см и четырьмя формированиями корневой системы по 294 тыс гривен. На рынке можно найти немецкие грабы березолистные "Фастигиата" высотой 8 м по 76 тис гривен.

Пять сплетенных из граба арок высотой 2,5-3 м по 85 тыс гривен. На рынке можно найти немецкие грабы березолистные "Арка" высотой 3 м по 39 тис гривен.

Гарантийный срок составляет один год. Однако поставщик не несет обязанности перед заказчиком касательно результатов доказано ненадлежащих условий ухода, таких как высадка деревьев с нарушением норм ДСТУ, не обеспеченного полива при засушливой погоде или не внесения удобрений.

Цена сделки на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 15,37 млн гривен.

Единственным конкурентом было столичное ООО "Плант Сервис" (садовый центр "Ева") директора Олеси Клюшник, на сайте которого самые дорогие грабы "Фастигиата" высотой 8 м стоят по 173 тыс гривен, причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Первооснователями "Голландских роз" были экс-депутат Кременчугского горсовета от Партии регионов Игорь Кушнир и бывший первый заместитель мэра Кременчуга Андрей Погребной. Сейчас последний руководит фирмой, а основательницей является его мать Любовь Погребная.

Игорь Кушнир в 2010-2012 годах работал заместителем министра обороны, а в 2012 году был назначен президентом ЗАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой".