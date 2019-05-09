Bloomberg предсказал Китаю исторический дефолт

Китайский рынок облигаций в текущем году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере 13 триллионов долларов.

Об этом говорится в исследовании Bloomberg, опубликованному 8 мая.

По данным агентства, за первые четыре месяца текущего года китайские компании уже объявили дефолт по внутренним облигациям на 39,2 млрд юаней (5,8 млрд долл) – это примерно в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Темпы развития этого процесса сейчас в три раза выше, чем в 2016 году, когда риски дефолта были сконцентрированы в первой половине года, отмечает агентство.

Среди причин – ужесточившийся контроль над банками и давление на них с целью предоставления кредитов малому и среднему бизнесу. Борьба с "теневым банкингом" привела к тому, что компании недополучают финансирование, пишет агентство.

"Короткие сроки погашения облигаций означают, что компании часто должны рефинансировать свои обязательства", – говорят аналитики из Moody's Investors Service. Банки кредитуют такие компании неохотно, поэтому в основном они полагаются на "теневые банки", количество которых стремительно сокращается, поясняют специалисты.

Как сообщалось ранее, Народный банк Китая снизит норму резервирования для малых и средних по размеру банков с целью стимулирования кредитования малого бизнеса.

Напоминаем:

Китайская экономика выросла на 6,6% в 2018 году, что стало худшим результатом за последние 28 лет.

Аналитики прогнозируют ее дальнейшее замедление, и в марте Пекин снизил целевое значение роста ВВП до 6–6,5% в 2019 году.

Правительство собирается стимулировать экономический рост с помощью снижения налогов, инфраструктурных проектов и поддержки частного и малого бизнеса.

Экономическая правда