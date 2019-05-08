Совладелец АТБ займется добычей урана

ООО "Атомные энергетические системы Украины" Геннадия Буткевича намерено разрабатывать Сафоновское месторождение урановых руд в Казанковском районе Николаевской области.

Об этом сообщает Укррудпром.

Как сообщила ООО "АЭСУ" в реестре оценки воздействия на окружающую среду, добычу предполагается осуществлять способом скважинного подземного выщелачивания. Сырье планируется перерабатывать на месте, для чего будет построен добычной и перерабатывающий комплексы.

Ожидаемый объем добычи на месторождении — в пределах 150-200 тонн урана в год. Готовая продукция — черновой концентрат урана ("желтый кек").

Для размещения перерабатывающего комплекса требуется около 4 га земли, общая потребность в земельных ресурсах — около 255 га.

В конце февраля 2017 года Государственная служба геологии и недр Украины выдала ООО "АЭСУ" специальные разрешения на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку четырех месторождений урановых руд в стране. Речь идет о Сафоновской, Михайловской (обе — Николаевская обл.), Сурской и Новогуровской площадях (обе — Днепропетровская обл.).

Все лицензии выданы сроком на пять лет без проведения аукционов, на основании решений судов. Глава Госгеонедр приказом №415 от 5 ноября 2018 года утвердил выдачу компании лицензий.

По данным ЕГРЮЛ, совладельцу украинской торговой сети "АТБ" Геннадию Буткевичу принадлежит 83,4% акций ООО "Атомные энергетические системы Украины" (Николаевка Николаевской обл.). Еще по 8,3% "АЭСУ" владеют Александр Настенко и Виталий Якименко, которые также являются миноритарными акционерами ООО "Пержанская рудная компания" (Олевск Житомирской обл.) и ООО "Титан-апатитовая группа" (Киев).

Буткевич также указывается как конечный бенефициар ООО "Восток Энергоресурс", владеющей лицензией на нефтегазовую Новософиевскую площадь (Харьковская обл.) и ООО "Центральная нефтегазотранспортная компания" (Полтава).

Напомним, в 2018 году американская Trident Acquisitions, которая инвестирует в украинскую энергетику, вышла на американскую биржу NASDAQ и раскрыла состав своих учредителей. В списке фигурирует несколько бизнесменов из Украины, в частности Буткевич.

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