"Борисполь" анонсировал запуск первой очереди многоуровневого паркинга

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23 мая в Международном аэропорту "Борисполь" состоится запуск первой очереди многоуровневого паркинга на 1000 паркомест.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает Дело.

Стоимость услуг паркинга составит 30 гривень в час, предусмотрен как наличный, так и безналичный расчет.

Паркинг оборудован современной автоматизированной системой управления, аналогичное оборудование используется в аэропортах Вены, Лондона, Гонконга, Дубая и Амстердама. Система предусматривает индикацию свободных паркомест, видеонаблюдение с распознаванием автомобильных номеров и водителя.

Открытие паркинга имеет важное значение для главного аэропорта Украины. При стабильно растущем пассажиропотоке существовавших возможностей было недостаточно.

"В 2018 году мы обслужили 12,6 млн пассажиров. С каждым годом потребность в парковочных местах пропорционально увеличивается. Поэтому открытие многоуровневого паркинга накануне летнего сезона — острый вызов, с которым мы успешно справились", — отметил заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" по коммерческой деятельности и стратегическому развитию Георгий Зубко.

В честь открытия на эксплуатируемой крыше паркинга состоится музыкальный фестиваль с автошоу.

Напомним, правительственная концепция развития аэропорта "Борисполь" до 2045 года предусматривает инвестиции в объеме 3,4 миллиарда евро и увеличение пассажиропотока до 54 млн пассажиров в год.