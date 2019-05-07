Porsche оштрафовали на 500 миллионов евро

Немецкого производителя спортивных автомобилей Porsche, входит в концерн Volkswagen, оштрафовали на 535 миллионов евро за дизельные двигатели, которые выбрасывали в воздух больше вредных веществ, чем было разрешено.

Об этом сообщили в прокуратуре Штутгарта, передает DW.

Формальным основанием для наложения штрафа указано "халатность в контроле качества".

В Porsche от дальнейшего обжалования решения отказались. В заявлении компании отмечается, что "небрежность", из-за которой оштрафовали компанию, была совершена сотрудниками, которые находились в иерархии компании на несколько уровней менеджмента ниже, чем правление Porsche.

Этот штраф стал очередным в ряде наказаний концерна Volkswagen в рамках так называемого "дизельгейта" - скандала, который тянется уже несколько лет. В 2015 году в концерне признали, что около 11 миллионов автомобилей имели программное обеспечение, которое позволяло им успешно проходить лабораторные тесты на количество вредных выбросов для дизельных двигателей несмотря на тот факт, что реальные показатели во время езды превышали нормативы. Поэтому штрафы были наложены как на сам Volkswagen, так и на его дочерей, в частности Audi, в которой теперь присоединилась и Porsche.

По словам представителя концерна, после этого в рамках "дизельгейта" не осталось дальнейших расследований или административных нарушений, которые касались Volkswagen. Однако дела против отдельных менеджеров, включая бывшего главу концерна Мартина Винтеркорна, продолжают рассматриваться.

Также Volkswagen столкнулся с тысячами инвесторов, которые судятся против концерна за потери, которые они понесли как владельцы ценных бумаг компании после начала "дизельгейта". Сотни тысяч водителей также требуют компенсаций в связи со скандалом, сообщает информационное агентство AFP.

На данный момент общие потери немецкого концерна в связи с "дизельгейтом" оцениваются в 30 миллиардов евро.