"Нова Пошта" тестирует отделение с примерочной

Компания "Нова Пошта" запускает в бета-версии киевское отделение №285, которое получит ряд изменений по сравнению с традиционными пунктами.

Об этом AIN.UA сообщили представители компании.

Нововведения, которые появятся в новом отделении:

Зона самообслуживания. Клиенты смогут самостоятельно упаковать и оформить товар: подобрать правильную упаковку, создать экспресс-накладную в мобильном приложении, напечатать наклейку и оставить посылку в зоне drop-off: "Вам больше не нужно взаимодействовать с оператором или ждать — быстро и просто".

Зона drop-off. Клиенты смогут прийти в отделение с заранее упакованной и оформленной онлайн посылкой и оставить ее в специальной зоне — оттуда ее заберет сотрудник для отправки.

Зона экспресс-выдачи посылки. Можно будет оплачивать посылки онлайн и быстро забирать их в специальной зоне.

Разделение клиентских зон: для отправителей и получателей. Для клиентов, которые не хотят самостоятельно оформлять и оплачивать онлайн, появятся улучшения, которые ускорят процесс обслуживания.

Зона осмотра посылки. В отделении нового формата появится примерочная с зеркалом, пуфом и розетками — здесь можно примерить одежду, обувь и проверить купленные гаджеты.

"Мы только начали тестирование этого формата. Это эксперимент. Будем находить баги и исправлять их, слушать обратную связь клиентов и реализовывать их пожелания. Это первый из многих экспериментов и продуктов в бета-версии, которые мы планируем выпустить на рынок", — отметил совладелец "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк.

Отделение нового формата находится на проспекте Победы 64А.