НАБУ завершило расследование фактов кражи 93 миллионов "Укрзализныци"

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование фактов завладения 93,28 миллионами гривень ПАО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"3 мая 2019 года восьми подозреваемым открыто материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд", – отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о:

председателе правления – генеральном директоре производителя стрелочной продукции, помощнике народного депутата (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины);

первом заместителе генерального директора производителя стрелочной продукции (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины);

основателе – директоре фиктивной компании-победителя торгов (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 УК Украины);

директоре компании-посредника (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины);

трех сотрудниках Филиала "Центр обеспечения" производства ПАО "Украинская железная дорога" (ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 и ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).

экс-первом заместителе руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", помощнике народного депутата (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины)

Следствие установило, что подозреваемые на протяжении декабря 2015 года – марта 2017 года организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам. Для этого они привлекли подконтрольные предприятия-посредники. В результате подозреваемые завладели около 93,28 млн грн Филиала УЗ.

В то же время детективы считают, что к совершению преступления могут быть причастны и другие лица, в том числе и народные депутаты.

Расследование по этим фактам выделили в отдельное уголовное производство, которое до сих пор продолжается.

Напомним:

НАБУ 15 января сообщило семерым лицам о подозрении в завладении 93,3 миллиона гривен "Укрзализныци".

25 января помощника нардепа объявили в розыск из-за украденных 93 миллионов "Укрзализныци".

Детективы НАБУ подготовили проект представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором указанной коррупционной схемы. Имя депутата бюро не называет.

Летом 2018 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци" и представителям ООО "Вог Аэро Джет", которые подозреваются в нанесении ущерба УЗ на 92 млн грн.

Ранее правоохранители провели 15 одновременных обысков в уголовном производстве относительно злоупотреблений на "Укрзализныце".

Экономическая правда